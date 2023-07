Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Siegen-Wittgenstein 14-Jähriger baut Unfall mit Auto und verletzt sich Von dpa | 12.07.2023, 12:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit dem Auto seines Bruders ist ein 14-Jähriger im Kreis Siegen-Wittgenstein bei einer Spritztour auf der Flucht vor der Polizei verunglückt. Der Jugendliche habe das Licht ausgeschaltet und sei in eine Seitenstraße eingebogen, als er eine Polizeistreife gesehen habe, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die Polizei folgte dem Auto und gab Anhaltezeichen, der 14-Jährige gab demnach aber Vollgas und flüchtete. Auf der Flucht sei er dann in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen.