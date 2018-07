Man versuche derzeit, eine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit zu finden. Außerdem berieten Mitarbeiter der Bezirksregierung den Landwirt, der für die Entsorgung des Abfalls zuständig ist.

Bei den Arbeiten drängt die Zeit. Aufgrund der Hitze schreitet der Verwesungsprozess der Kadaver voran.

Am Montag besuchte Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) den Hof. Sie zeigte sich vor allem angesichts der vielen getöteten Tiere betroffen. Der von dem Brand betroffene Bauer will den zerstörten Betriebsteil wieder aufbauen. Der Hof ist ein Traditionsbetrieb in der fünften Generation in Familienhand. (Weiterlesen: Vom Schweigen und der Empörung – ein Kommentar)