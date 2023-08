Oberhausen 13-Jähriger türmt nach Familienstreit mit Auto der Eltern Von dpa | 23.08.2023, 13:34 Uhr | Update vor 24 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 13-jähriger Junge soll nach einem Familienstreit in Oberhausen mit dem Auto seiner Eltern davongefahren sein. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, informierten die Eltern die Polizei am späten Dienstagabend darüber. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber seien bei der Suche nach dem Jugendlichen im Einsatz gewesen.