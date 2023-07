Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Bochum 13-Jähriger nach Badeunfall gestorben Von dpa | 14.07.2023, 09:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein 13-jähriger Junge aus Essen, der am Dienstag nach einem Badeunfall leblos aus der Ruhr gezogen und zunächst reanimiert worden war, ist auf einer Kinderintensivstation gestorben. Trotz intensiver Behandlungsmaßnahmen habe sein Leben nicht gerettet werden können, teilte die Bochumer Polizei am Freitag mit. „Es liegen weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, so dass nach derzeitigem Stand von einem Unglücksfall ausgegangen werden muss.“