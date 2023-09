Wesel 13-Jähriger fährt nachts mit Auto: Flüchtet von Unfallstelle Von dpa | 22.09.2023, 13:56 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 13-Jähriger soll in Wesel nachts mit einem Auto in die Innenstadt gefahren sein und auf seiner Spritztour nach einem Sachschaden Unfallflucht begangen haben. Der 13-Jährige habe sich in der Nacht zum Donnerstag die Fahrzeugschlüssel des Freundes seiner Mutter geschnappt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler soll er bei einem Wendeversuch einen Kleinwagen beschädigt haben und mit einem etwa gleichaltrigen Beifahrer von der Unfallstelle davongefahren sein. Eine Anwohnerin habe das Geschehen gegen 1.30 Uhr beobachtet.