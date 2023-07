Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Duisburg 13-Jährige wird aus Kirmes-Karussell geschleudert Von dpa | 04.07.2023, 14:47 Uhr

Eine 13-Jährige ist in Duisburg von einem Kirmes-Karussell geschleudert worden und verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Jugendliche habe sich Zeugen zufolge am Montagabend während der Fahrt nicht an die Sicherheitsregeln gehalten, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Hinweise auf technische Probleme an dem Raupen-Karussell gebe es nicht.