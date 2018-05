Wegen eines geplatzten Reifens ist es am Freitagabend auf der A30 in der Nähe von Rheine zu einem Unfall gekommen. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Hannover vorübergehend gesperrt werden. Foto: NWM-TV

Rheine. Wegen eines geplatzten Reifens ist es am Freitagabend auf der A30 in der Nähe von Rheine zu einem Unfall gekommen. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Hannover vorübergehend gesperrt werden.