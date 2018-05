dpa/svm Paderborn. Das deutsche Hip-Hop-Duo 257ers ersetzt beim Asta-Sommerfestival in Paderborn die zunächst angekündigte 187 Strassenbande. Der Auftritt der umstrittenen Gangsta-Rapper war wegen möglicher Störaktionen abgesagt worden.

„Wir freuen uns sehr, dass die Jungs dieses Jahr so kurzfristig einspringen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Festivals. „Wir bedanken uns bei unseren Freunden vom Juicy Beats Festival in Dortmund, die das möglich gemacht haben, weil der Act eigentlich exklusiv in NRW nur auf dem Juicy Beats spielen sollte.“ Die 257ers sind durch Hits wie „Holland“ oder „Holz“ bekannt geworden. Das Festival findet am Donnerstag, 17. Mai 2018, auf dem Campus der Universität Paderborn statt. Der Veranstalter plant mit rund 14.000 Besuchern.

Statt des Duos war ursprünglich die 187 Strassenbande gebucht worden. Der Auftritt platzte jedoch. Grund sind angekündigte Störaktionen. „Die hieraus möglicherweise resultierenden Folgen sind aus unserer Sicht leider nicht steuerbar und gefährden im schlimmsten Fall das friedliche und bunte Fest, dass das Asta-Sommerfestival immer war und auch in Zukunft bleiben soll“, so der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Universität Paderborn am Dienstag.

Kritiker werfen den Hamburgern rund um Rapper Gzuz vor, in ihren Texten sexistische Ansichten und Gewaltverherrlichung zu verbreiten. Im Internet gab es eine Petition gegen den Auftritt. Laut Asta riefen Gegner zu Störaktionen auf: „Nach einem intensiven Austausch mit der Agentur und dem Management der 187 Strassenbande sind wir schweren Herzens zu der Entscheidung gekommen, den Auftritt (...) abzusagen.“

Ermittlungen gegen 187 Strassenbande

Die Gruppe hat 2017 den Hamburger Musikpreis Hans in der Kategorie „Künstler des Jahres“ gewonnen. Mit „Sampler 4“ war sie Ende des Jahres an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts gestiegen. Jedoch laufen auch Ermittlungen, weil die Band in Videos und Bildern den Besitz von nicht geringen Mengen Marihuana und Kokain sowie augenscheinlich scharfen Schusswaffen gezeigt haben sollen.

Line-Up Asta-Sommerfestival Paderborn:

257ers

Fritz Kalkbrenner

Giant Rooks

Drunken Masters

Monsters of Liedermaching

MC Bomber & Karate Andi

Blackout Problems

Tiavo

Antifuchs

Isso

Für die Künstler stehen nach Veranstalterangaben fünf In- und Outdoor-Bühnen zur Verfügung. Weitere Informationen – auch zu Tickets – finden sich auf der Festival-Webseite.