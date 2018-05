Auto fährt in Ibbenbüren in Gruppe von Schülern MEC öffnen

Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer in Ibbenbüren in eine Gruppe von Schulkindern gefahren. Foto: NWM-TV

Ibbenbüren. Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer in Ibbenbüren von der Straße abgekommen und in eine Gruppe von drei Schulkindern gefahren.