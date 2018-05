Steinfurt. Bei einem schweren Unfall auf der B54 im Kreis Steinfurt sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei geriet gegen 14.45 Uhr ein Kleinwagen auf der B54 auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Lkw zusammen. Zwei Personen, die in dem Auto saßen, erlitten durch die Kollision tödliche Verletzungen. Der Unfall passierte zwischen den Abfahrten Steinfurt/Borghorst und Nordwalde. Die Bundesstraße war am späten Mittwochnachmittag noch in beiden Richtungen gesperrt.