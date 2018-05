Am Montag ist ein mit Bier beladener Lkw auf der A2 bei Herford in Brand geraten. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Dortmund vollgesperrt werden. Foto: NWM-TV

pm/chl Herford. Am Montag ist ein mit Bier beladener Lkw auf der A2 bei Herford in Brand geraten. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Dortmund vollgesperrt werden.