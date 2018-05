Nachdem der Mann in einem Boot über die Ems gefahren worden war, wurde er auf einer Trage bis zum Rettungswagen befördert. Foto: NWM-TV

Rheine. Bei einem Spaziergang an der Ems in Rheine fiel ein Mann vom Ufer in den Fluss und versank hüfttief im Schlamm, wie die Kreispolizei Steinfurt auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Seine Bergung war schwierig. Anschließend wurde der 62-Jährige vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.