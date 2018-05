Feuerwehr sucht riesige Spinne in Bochumer Supermarkt MEC öffnen

Nachdem Mitarbeiter eine Spinne in einem Bananenkarton bemerkt hatten, alarmierten sie die Feuerwehr. Der Markt wurde gesperrt, mit Infektionsschutzanzügen sucht die Feuerwehr nach der Spinne. Foto: Feuerwehr Bochum /dpa

Bochum. Mehrere Feuerwehrleute in Schutzanzügen und ein Kammerjäger haben am Freitag in einem Bochumer Supermarkt nach einer riesigen Spinne gesucht.