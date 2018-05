Münster. In Münster hat der 101. Deutsche Katholikentag begonnen. Zum Auftakt läuteten alle Glocken in der Domstadt. Auch der Streit um die gemeinsame Kommunion von Ehepartnern beider Konfessionen ist ein wichtiges Thema.

Schon eine Stunde vor Beginn der Eröffnungsfeier klang ein Halleluja durch die Straßen der Münsteraner Altstadt. Aus voller Brust sangen tausende Menschen, die sich bereits auf dem Platz vor dem ehrwürdigen Paulus-Dom in Münster versammelt hatten, die Melodie der Kölner Mundartband „Brings“. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, die Stadt des Westfälischen Friedens wird bis Sonntag in Zeichen eines großen, bunten und fröhlichen Glaubensfestes stehen.

Probleme der katholischen Kirche

Dabei ist auf dem 101. Deutschen Katholikentag mit seinem Motto „Suche Frieden“ ebenso wie in der katholischen Kirche selbst längst nicht alles „Friede, Freude, Eierkuchen“. Schon in der Eröffnungs-Pressekonferenz in der Halle Münsterland mit Katholikentagspräsident Thomas Sternberg und Gastgeber-Bischof Felix Genn ging es auch um die großen Probleme der katholischen Kirche – die Nichtzulassung von Frauen zum Priesteramt, der Streit in der Bischofskonferenz um die gemeinsame Kommunion von katholischen und evangelischen Ehepartnern sowie den dramatischen Priestermangel.

Dabei waren sich Bischof Genn und Sternberg, als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken der oberste Repräsentant der katholischen Laien in Deutschland einig: Beide gelten als Befürworter des Mehrheitsbeschlusses der Bischofskonferenz, wonach der gemeinsame Empfang der Kommunion in besonderen Fällen erlaubt ist.

Steinmeier fordert Offenheit für ökumenisches Zusammenwachsen

Beide dürften mit Interesse der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnungsfeier am Abend gelauscht haben. Das Staatsoberhaupt, selbst bekennender Protestant, der in einer konfessionsverschiedenen Ehe lebt, forderte die Kirchen zu Offenheit für weiteres ökumenisches Zusammenwachsen auf.

„Lassen Sie uns Wege suchen, den gemeinsamen christlichen Glauben auch durch gemeinsame Teilnahme am Abendmahl und der Kommunion zum Ausdruck zu bringen“, sagte Steinmeier und bewegte damit Tausende von Zuhörern auf dem Domplatz.

Alle Kirchenglocken läuten

NRW-Ministerpräsident Laschet, selbst praktizierender Katholik, freute sich über den Katholikentag in Münster. Es sei der erste seit 88 Jahren. Sein Motto, „Suche Frieden“ habe nicht aktueller sein können, sagte Laschet mit Verweis auf die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Trump.

Der Beginn des Katholikentags war übrigens in ganz Münster unüberhörbar. In allen Kirchen der Domstadt läuteten zur Eröffnungsfeier die Glocken. Das gab es zuletzt, wie Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe weiß, zuletzt, als Franziskus im Rom zum Papste gewählt wurde.