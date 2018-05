Nicht nur in Osnabrück ist Christian Steiffen beliebt. Am Mittwoch ist er in Bielefeld und am Samstag in Münster. Foto: Manfred Pollert

Bielefeld/Münster. Christian Steiffen ist nicht nur in seiner Heimatstadt Osnabrück beliebt. Auch anderswo ist er der Liebling der Frauen und der Männer. Am Mittwoch, 16. Mai, ist er im Forum in Bielefeld und am Samstag, 19. Mai, im Jovel in Münster.