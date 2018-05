Bad Salzuflen. Ein Mann ist am Montagmorgen mit seinem Auto im lippischen Bad Salzuflen in eine Fleischerei gefahren und hat eine Mitarbeiterin dabei eingequetscht und schwer verletzt.

Die 30-Jährige schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Wie die Polizei in Bad Salzuflen mitteilte, wurde dem 47-jährigen Autofahrer am Montagmorgen aus unbekannten Gründen schwarz vor Augen, er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und durchbrach mit dem Wagen die Glasscheibe des Metzgerladens. Die Frau wurde von den Warenauslagen eingequetscht. Ihr Arbeitgeber versuchte, ihr zu Hilfe zu eilen und verletzte sich dabei ebenfalls leicht.

Der Fahrer und die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.