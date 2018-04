Drei Verletzte bei Unfall in Sassenberg MEC öffnen

Insgesamt drei Verletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Sassenberg ereignete. Symbolfoto: Michael Gründel

Sassenberg. Drei Menschen sind am Freitag bei einem Unfall in Sassenberg verletzt worden. Das berichtet die Polizei in Warendorf.