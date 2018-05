Gütersloh. Fast ein Heimspiel absolviert der Komiker Abdelkarim am Samstag, 5. Mai, in der Gütersloher Stadthalle. Dort zeigt der Ostwestfale sein Programm „Staatsfreund Nr. 1“.

Abdelkarim ist gebürtiger Bielefelder, seine Eltern kommen aus Marokko. Er ist der Shootingsstar der Comedy- und Kabarettszene. Er selbst hält sich für den „wichtigsten Mann Deutschlands“. Zumindest behauptet er das in seinem aktuellen Programm. Darin erklärt sich Abdelkarim zum „Staatsfreund Nr. 1“ und schlägt einen Bogen vom Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu tagesaktuellen und gesellschaftspolitischen Themen. Das mag für manche Zeitgenossen irritierend sein. Aber im Grunde genommen ist das nichts anderes als brüllend komisch.

Der Auftritt von Abdelkarim in der Stadthalle in Gütersloh beginnt am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr. Eintritt: 28,45 Euro. Kartentelefon: 0541/7607780.