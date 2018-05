„Best of Poetry Slam“ im Gerry Weber Center in Halle

Jan Philipp Zymny gehört neben Sebastian 23, Sandra da Vina und Jann Wattjes zu den Poetry Slammern, die am Samstag in Halle auftreten. Foto: Christoffer Greis

Halle/Westf.. Wo sich sonst Tennis-Asse Filzkugeln um die Ohren schlagen, fliegen am Samstag, 5. Mai, die Worte durch die Lauscher. Beim „Best of Poetry Slam“ im Gerry Weber Event Center in Halle treten die Helden der Szene gegen Neulinge an. Mit dabei sind Jan Philipp Zymny, Sebastian 23, Sandra da Vina und Jann Wattjes.