Lotto Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Glücksspiel 120 Millionen Euro im Eurojackpot: Lottorekord möglich Von dpa | 04.11.2022, 01:49 Uhr

Die Chancen auf einen Gewinn in der höchsten Klasse sind winzig - aber wer gewinnt, gewinnt so richtig. Am Freitag ist ein deutscher Lottorekord möglich.