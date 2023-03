Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Statistik 108 Straftaten mit Stichwaffen an Bahnhöfen und in Zügen Von dpa | 20.03.2023, 15:20 Uhr

An den Bahnhöfen und in Zügen in Nordrhein-Westfalen hat die Zahl der Straftaten mit Stichwaffen das Niveau vor der Corona-Pandemie wieder erreicht. Das geht aus einer Antwort des NRW-Innenministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor.