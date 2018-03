Torsten Sträter in der Bürgerhalle in Gronau MEC öffnen

Cooler Typ: Kabarettist Torsten Sträter kommt am Freitag nach Gronau. Foto: Guido Schröder

Gronau. Unter der Wollmütze von Torsten Sträter hätten vordergründig komische und ungeahnt abgründige Gedanken Platz, sagte die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises vor etwa zwei Wochen, als dem Kabarettisten diese Auszeichnung übergeben wurde. Am Freitag, 2. März, kommt der frisch gebackene Sieger in die Bürgerhalle in Gronau und zeigt sein Programm „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“.