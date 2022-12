Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Umwelt 1000 Liter Schwefelsäure auf Industriegelände ausgetreten Von dpa | 27.12.2022, 08:10 Uhr

Auf einem Industriegelände in Kamen (Kreis Unna) sind rund 1000 Liter Schwefelsäure ausgetreten. Ein Mitarbeiter des betroffenen Betriebs wurde dabei leicht verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mitteilte. Warum die Chemikalie am frühen Morgen ausgelaufen war, blieb zunächst unklar. Nach etwa anderthalb Stunden haben die Einsatzkräfte den Austritt gestoppt. Gefahr für Anwohner bestand demnach nicht. Nun werde überprüft, wie die Schwefelsäure beseitigt werden soll, sagte der Feuerwehrsprecher.