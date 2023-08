Düsseldorf 100 Tonnen Metallschrott in Brand Von dpa | 12.08.2023, 10:21 Uhr | Update vor 34 Min. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf einem Schrottplatz in Düsseldorf sind in der Nacht zu Samstag etwa 100 Tonnen Metallschrott in Brand geraten. Die Flammen hätten bis zu 20 Meter hoch gestanden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Ein Anrufer habe in der Nacht den Feuerschein gesehen und gemeldet. Es sei niemand verletzt worden.