Kleingärten Foto: Michael Reichel/dpa up-down up-down Landtag 100 Jahre Kleingartenvereine in NRW: SPD will Unterstützung Von dpa | 09.06.2023, 13:59 Uhr

Aufgrund steigender Nachfrage und wachsender Bedeutung von Schrebergärten fordert die SPD von der schwarz-grünen Landesregierung Finanzierungshilfen für Kleingärtner und flexiblere Nutzungsmodelle. „Wir wissen, dass es ganz, ganz lange Wartelisten gibt in allen Städten“, sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Anja Butschkau am Freitag in Düsseldorf. Am Sonntag feiern die rund 1500 Kleingartenvereine in NRW ihr 100-jähriges Jubiläum. Im bevölkerungsreichsten Bundesland gibt es nach Angaben der SPD rund 150.000 Kleingärtnerinnen und -gärtner .