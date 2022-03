Blaulicht FOTO: David Inderlied Düsseldorf 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Überfall Von dpa | 15.03.2022, 12:13 Uhr | Update vor 6 Min.

15 Monate nach dem brutalen Überfall auf eine Familie in Düsseldorf stehen inzwischen 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter bereit. Außerdem werden die Ermittler an diesem Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ versuchen, den Fall mit Hilfe der Öffentlichkeit doch noch aufzuklären, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.