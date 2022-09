Wer wird Niedersachsen nach der Landtagswahl 2022 regieren? Am Dienstag treffen die Spitzenkandidaten Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) im Duell beim NDR aufeinander. Foto: dpa/Ole Spata up-down up-down Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Weil gegen Althusmann: Das TV-Duell zum Nachlesen im Liveticker und | 27.09.2022, 20:31 Uhr | Update vor 3 Std. Von Svana Kühn Dirk Fisser | 27.09.2022, 20:31 Uhr | Update vor 3 Std.

In Niedersachsen sind die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2022 am Dienstag in TV-Debatten beim NDR in einem Triell und einem Duell aufeinander getroffen. Lesen Sie hier, wer sich wie geschlagen hat.