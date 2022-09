Sie können auch trotz Corona-Erkrankung wählen. Foto: picture alliance / Silas Stein/dpa | Silas Stein up-down up-down Landtagswahlen Niedersachsen 2022 Corona-Erkrankung am Wahltag: Wie Sie trotzdem wählen können Von Laurena Erdmann | 07.09.2022, 18:20 Uhr

Wenn Sie an Corona erkrankt sind, sind sie verpflichtet, sich in häusliche Isolation zu begeben. Doch was ist, wenn Sie am Wahltag krank sind? Wir erklären Ihnen, wie Sie dennoch wählen können.