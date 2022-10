Andreas Cichowicz legte im Live-Fernsehen seine Neutralität ab. Foto: NDR up-down up-down Landtagswahl in Niedersachsen Eklat in der ARD: Moderator hofft, „dass es nicht noch zu einer GroKo kommt“ und | 09.10.2022, 21:24 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 09.10.2022, 21:24 Uhr

Die Öffentlich-Rechtlichen sollen in politischen Fragen stets Neutralität bewahren. Doch am Rande der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen verlor ARD-Moderator Andreas Cichowicz genau dies: Er hoffe auf eine Koalition mit SPD und den Grünen.