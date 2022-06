ARCHIV - Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Umwelt Zwölf Schulen in Niedersachsen gelten als klimaneutral Von dpa | 10.06.2022, 13:44 Uhr

Zwölf Schulen in Niedersachsen haben rechnerisch Klimaneutralität erreicht und belasten die Umwelt nicht mehr mit dem schädlichem Kohlendioxid (CO2). Damit seien die niedersächsischen Schulen bundesweit die ersten, teilten die Organisatoren der Aktion Klimaneutrale Schule am Freitag in Hannover mit. Verdient haben sich das Prädikat drei Schulen in Braunschweig, je zwei Schulen in Oldenburg und Emden sowie je eine Schule in Achim, Gehrden, Meine, Wolfsburg und Bad Harzburg. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will die Schulen am kommenden Mittwoch (15.6.) auszeichnen.