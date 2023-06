Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Tiere Zwölf Rinder bei Göttingen seit Freitag vermisst Von dpa | 21.06.2023, 14:26 Uhr

In der Nähe von Göttingen werden seit Freitag zwölf Rinder vermisst. Wo genau sich die Tiere aufhalten, ist seitdem unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie seien nicht gesehen worden. Vermutet wird, dass sie sich in einem Waldstück aufhalten.