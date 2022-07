HANDOUT - Im Zoo Hannover haben die Roten Pandas Nachwuchs bekommen. Foto: Yvonne Riedelt/Zoo Hannover/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Yvonne Riedelt up-down up-down Tiere Zwillingsnachwuchs bei den Roten Pandas im Zoo Hannover Von dpa | 29.07.2022, 13:39 Uhr

Erstmals seit 15 Jahren haben die seltenen Roten Pandas im Zoo Hannover Nachwuchs bekommen. Die Zwillinge seien bereits am 10. Juni zur Welt gekommen und hätten die ersten Wochen in der Wurfhöhle verbracht, teilte der Zoo am Freitag mit. Für Fine und ihren Partner Flin seien es die ersten Jungtiere überhaupt. Das Weibchen kam erst im vergangenen Sommer nach Hannover. Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher schon einen Blick auf die Zwillinge erhaschen - Fine wechselt häufiger die Wurfhöhle und trägt die Kleinen im Maul über die Außenanlage. Dort verbringt sie auch mehr Zeit, weil sie dreimal so viel Bambus wie sonst fressen muss, um genügend Milch zu produzieren.