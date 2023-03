Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Brände Zweites Todesopfer nach Brand in Autowerkstatt Von dpa | 24.03.2023, 12:32 Uhr

Nach dem Großbrand in einer Autowerkstatt in der Wilhelmshavener Südstadt ist ein weiterer Mann gestorben. Der 38-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen am Donnerstagabend, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Ein 67 Jahre alter Mann war noch am Brandort gestorben. Das Feuer war in dem Gebäude, das auch als Lagerhalle diente, am Donnerstagmittag ausgebrochen. Die Ursache war auch einen Tag später noch unklar. Der Ort sei für die Brandermittler noch nicht begehbar, sagte die Polizeisprecherin.