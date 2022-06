ARCHIV - Ein Flugzeug bei der Landung. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Luftverkehr Zweiter Geschäftsführer für Flughafen Hannover gefunden Von dpa | 24.06.2022, 16:38 Uhr

Maik Blötz (43) wird zum 1. Januar 2023 zweiter Geschäftsführer am Hannover Airport. Der bisherige Bereichsleiter „Infrastructure“ arbeitet bereits seit dem Jahr 2008 am Flughafen Hannover und ist seit 2019 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, wie der Flughafen am Freitag mitteilte. Der Aufsichtsrat habe die Personalie einstimmig beschlossen. Der Wirtschaftsingenieur Blötz werde die strategische Neuausrichtung der Infrastruktur und die Prozessoptimierung vorantreiben, hieß es.