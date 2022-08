ARCHIV - Zwei Streifenwagen der Polizei stehen am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Polizei Zwei Weltkriegsbomben in Braunschweig entschärft Von dpa | 14.08.2022, 13:48 Uhr

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Sonntag zwei Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Braunschweig entschärft. Mehr als 1800 Menschen mussten deswegen am Sonntag ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt Braunschweig mitteilte. Die beiden 250-Kilogramm-Bomben amerikanischer Bauart waren mit historischen Aufnahmen der Alliierten entdeckt worden.