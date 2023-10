Osnabrück Zwei Verletzte nach Nachbarschaftsstreit mit Messer Von dpa | 13.10.2023, 13:58 Uhr | Update vor 19 Min. Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit einem Messer soll ein 57 Jahre alter Mann zwei seiner Nachbarn in Osnabrück schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet der Mann mit einem 59-Jährigen und dessen 29 Jahre altem Sohn am späten Donnerstagabend in Streit. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern eines Mehrparteienhauses. Dabei soll der 57-Jährige die zwei anderen Männer mit einem Einhandmesser verwundet haben. Einsatzkräfte brachten beide ins Krankenhaus, die Polizei nahm den 57-Jährigen fest und stellte die Tatwaffe sicher. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar.