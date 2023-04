Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeikontrolle Zwei Verletzte bei Verfolgungsfahrt in Leiferde Von dpa | 04.04.2023, 18:53 Uhr

Bei einer Verfolgungsfahrt sind am Dienstag in Leiferde (Landkreis Gifhorn) ein Autofahrer und eine Polizistin verletzt worden. Polizeibeamte wollten am Dienstagmittag ein Auto stoppen und den Fahrer kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer habe sich demnach der Kontrolle entzogen, indem er mit seinem Wagen auf einen Fußweg fuhr. Dabei sei er auf eine Beamtin zugefahren, die noch versuchte, dem Auto auszuweichen. Sie wurde aber am Fuß erfasst und verletzt.