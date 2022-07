ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young up-down up-down Göttingen Zwei Unfälle auf A7 bei Hann. Münden: ein Schwerverletzter Von dpa | 31.07.2022, 13:49 Uhr

Auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden ist es gleich zu zwei Unfällen gekommen. Dabei sei am Samstag ein Autofahrer schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben nach geriet ein in Richtung Hannover fahrender Mann mit seinem Wagen auf nasser Fahrbahn zwischen Hedemünden und dem Dreieck Drammetal aus ungeklärter Ursache ins Schleudern.