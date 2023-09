Verkehrsunfall Zwei Tote nach schwerem Unfall im Landkreis Oldenburg Von dpa | 27.09.2023, 19:16 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag im Landkreis Oldenburg ist ein weiterer Mensch gestorben. Nach dem Tod des 20 Jahre alten Fahrers starb auch ein 19-jähriger Beifahrer, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Außerdem wurden bei dem Unfall in Kirchseelte drei weitere Menschen verletzt.