Unfälle Zwei Tote bei Zusammenstoß von Biker mit Fußgänger Von dpa | 29.05.2023, 11:38 Uhr

Bei einem schweren Zusammenstoß in Wennigsen (Region Hannover) sind ein Motorradfahrer und ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Beide starben am Sonntag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte.