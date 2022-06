ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk Landkreis Vechta Zwei Schwestern nach Unfall in Lebensgefahr Von dpa | 17.06.2022, 16:52 Uhr

Zwei 19 und 18 Jahre alte Schwestern sind bei einem Verkehrsunfall in Steinfeld (Landkreis Vechta) lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die 19-jährige Fahrerin hatte den Angaben zufolge am Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 214 in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen rutschte seitwärts auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine zusammen.