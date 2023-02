Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Frontalzusammenprall Zwei Schwerverletzte nach Unfall nahe der Messe Hannover Von dpa | 02.02.2023, 12:35 Uhr

Bei einem Unfall nahe der Messe Hannover sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Männer prallten mit ihren Fahrzeugen am Mittwochabend frontal zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Verletzten im Alter von 40 und 54 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht.