Zwei Schwerverletzte nach Kollision von Motorrad und Auto Von dpa | 24.04.2023, 14:35 Uhr

Bei der Kollision eines Autos mit einem Motorrad im Landkreis Göttingen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Der 29 Jahre alte Kradfahrer und sein 32 Jahre alter Sozius kamen in Krankenhäuser. Der 69 Jahre alte Autofahrer und seine 61 Jahre alte Beifahrerin blieben bei dem Unfall am Sonntag bei Escherode unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.