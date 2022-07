ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Vechta Zwei schwere Unfälle und ein Betrunkener Lasterfahrer Von dpa | 24.07.2022, 14:14 Uhr

Auf der Autobahn 1 ist es am Wochenende in Niedersachsen zu zwei schweren Unfällen gekommen. In der Anschlussstelle Holdorf im Landkreis Vechta habe sich ein 29-Jähriger in der Nacht auf den Sonntag mit seinem Auto überschlagen, teilte die Polizei mit. Er sei zuvor mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen und auf eine Betonschutzwand aufgefahren. Dadurch wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich aus dem Wrack befreien, wurde aber mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,65 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.