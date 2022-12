Landgericht Oldenburg Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Landgericht Oldenburg Zwei Monate altes Kind getötet: Sieben Jahre Haft für Vater Von dpa | 13.12.2022, 16:13 Uhr

Wegen der Tötung seiner zwei Monate alten Tochter muss ein 19-Jähriger ins Gefängnis. Das Landgericht Oldenburg verhängte am Dienstag nach dem Jugendstrafrecht eine Haftstrafe über sieben Jahre wegen Körperverletzung mit Todesfolge, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der junge Mann hatte im Juni 2022 in Cloppenburg das Baby in seinem Körbchen mit der Faust so heftig geschlagen, dass es innerhalb von Minuten starb.