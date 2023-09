Landkreis Gifhorn Zwei Menschen bei Messerattacke schwer verletzt Von dpa | 18.09.2023, 19:14 Uhr | Update vor 1 Std. Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Nach einer Messerattacke auf eine Frau und einen Mann im Landkreis Gifhorn ist ein 37-Jähriger festgenommen worden. Dem Mann werde versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Montagabend. Der Beschuldigte soll in der Nacht zu Montag auf dem Grundstück eines Appartementhotels in Brechtorf zunächst eine 40-Jährige und dann den 55 Jahre alten Hausbesitzer angegriffen haben. Der 55-Jährige schwebte dem Sprecher zufolge zeitweise in Lebensgefahr.