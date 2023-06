Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Zusammenstoß Zwei Menschen bei Abbiege-Unfall in Leer schwer verletzt Von dpa | 03.06.2023, 17:00 Uhr

Bei einem Abbiege-Unfall sind am Samstag in Leer zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah ein 89 Jahre alter Autofahrer ein von links kommendes Fahrzeug, als er abbog. In dem Wagen saß ein 28-Jähriger am Steuer. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Zwei Mitfahrer des 28-Jährigen trugen leichte Verletzungen davon. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.