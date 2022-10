Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewaltdelikt Zwei Männer nach Discostreit lebensgefährlich verletzt Von dpa | 18.10.2022, 17:26 Uhr

Nach einem Streit in einer Diskothek in Cuxhaven sind zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren von zwei anderen jungen Männern lebensbedrohlich mit Messerstichen verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötungsdelikte, wie sie am Dienstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Sonntagmorgen. Die Männer waren zusammen mit anderen in der Disco körperlich aneinandergeraten, sodass sie des Lokals verwiesen wurden.