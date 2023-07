Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hildesheim Zwei Männer mit Messerstichen verletzt Von dpa | 12.07.2023, 12:42 Uhr | Update vor 1 Std.

Zwei Männer sind in ihrer Wohnung in Hildesheim vermutlich mit Messerstichen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen fünf unbekannte Männer am Dienstagabend an der Wohnung des 38 Jahre alten Mieters und seines 22 Jahre alten Mitbewohners geklingelt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Nach dem Öffnen der Tür seien die Männer in die Wohnung eingedrungen und hätten die beiden Bewohner mit Messern angegriffen. Danach sollen sie geflüchtet sein.