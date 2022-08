Blaulicht FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Gewalttat Zwei Männer in Bremen erstochen: Verdächtiger stellt sich Von dpa | 26.08.2022, 15:05 Uhr

Mit Messerstichen sind in Bremen zwei Männer getötet worden. Ein 31-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll der Mann in einer Wohnung im Stadtteil Vegesack auf die beiden Opfer eingestochen haben. Daraufhin stellte er sich am Morgen selbst der Polizei und wurde schließlich festgenommen.